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شاب سوري يقتل والده أثناء نومه.. السبب صادم

شاب سوري يقتل والده أثناء نومه.. السبب صادم
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تفاصيل جريمة قتل أب على يد ابنه المدمن، بدافع سرقة مبلغ زهيد يبلغ أقل من 100 دولار أميركي.

وقالت الداخلية السورية في بيان لها: إن معلومات وردت إلى مركز شرطة قرى “الأسد” في ريف دمشق بوقوع حالة وفاة شخص ناتجة عن جرح في رأس الشخص المتوفى.

وأضافت الوزارة أنه تبين من خلال التحقيق أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس من جهة الخلف عن طريق بندقية صيد ودارت الشبهات حول أحد أبناء المغدور المدعو (ع.ع)، خاصة وأنه كان متواجدا ضمن المنزل أثناء فترة غياب باقي أفراد أسرته، حسب”سكاي نيوز”.

وأكدت أنه أثناء تفتيش غرفته تم العثور على مبلغ مالي وقدره 327 ألف ليرة سورية، تحمل آثار دماء، وأنه بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل والده ببندقية صيد أثناء نومه بدافع السرقة.

وحذر مراقبون من تزايد الحوادث الأمنية والجرائم المرتبطة بانتشار المواد المخدرة في سوريا، ولا سيما في صفوف الفئات العمرية الشابة.

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