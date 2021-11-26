إليك نظام غذائي متكامل يحافظ على العين ويُحسن مستوى الرؤية

تواصل – وكالات:

كشف الدكتور أندريه سوروكين، أخصائي طب وجراحة العيون، المواد الغذائية التي من الضروري إضافتها إلى النظام الغذائي، والتي تساعد على العين وتعمل على تحسين الرؤية، وفق “روسيا اليوم”.

وحدد أخصائي طب وجراحة العيون، النظام الغذائي على النحو التالي:

1- السبانخ

تحتوي على مادة الليوتين المضادة للأكسدة، التي تحمي العينين من الآثار الضارة لأشعة الشمس.

2- العنب البري

تحتوي ثمار العنب البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات A وC والزنك الذي يساعد على تكيف الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة.

3- البيض

وحسب الأخصائي فإن صفار البيض يعتبر مصدرا مهما لاثنين من مضادات الأكسدة، “الليوتين وزياكسانتين”، وهما المغذيان للعين، ويحميان الشبكية من التلف.

4- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات الأكسدة وفيتامينات А وE. الأول يدعم ويعزز الرؤية والثاني يؤثر إيجابيا في عمل العين.

5- الأسماك الدهنية

تعتبر أسماك التونة والسلمون مصدرا ممتازا لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لشبكية العين. لأن نقص أوميغا-3 يسبب متلازمة العين الجافة.

6- اللوز

تحتوي حفنة من اللوز على نصف كمية هذا الفيتامين التي يحتاجها الجسم يوميا.

7- الطماطم

الطماطم مصدر مهم لفيتامين C ومادة الليكوبين، التي تبطئ أيضا تطور “التنكس البقعي” “السبب الرئيس لفقدان كبار السن البصر”.

8 – الجزر

يخفض الجزر خطر تطور “التنكس البقعي” بنسبة 50% وكذلك يزيد من إفراز السوائل المخاطية الواقية والمرطبة للعين.

9 – البروكولي

البروكلي غني بجميع المواد الضرورية للرؤية الجيدة وهو مساعد العين العام.