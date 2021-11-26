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الصين تلغي 500 رحلة جوية وإغلاق مدارس بسبب تفشي «كورونا» في شنغهاي.. ماذا يحدث؟

الصين تلغي 500 رحلة جوية وإغلاق مدارس بسبب تفشي «كورونا» في شنغهاي.. ماذا يحدث؟
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تواصل – وكالات:

قررت الصين اليوم، إلغاء مئات الرحلات الجوية، وإغلاق بعض المدارس وتعليق أنشطة سياحية، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في شنغهاي.

ولمنع انتقال الفيروس إلى مناطق أخرى تم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، من مطاري العاصمة الاقتصادية الصينية حسب الموقع المتخصص “فاريفلاي”.

وتعتمد الصين سياسة صحية تهدف إلى منع حدوث أي إصابة، قبل بضعة أشهر من انطلاق الأولمبياد في بكين في الرابع من فبراير.

وأكدت السلطات المحلية أمس أن ثلاثة أصدقاء سافروا معًا في جميع أنحاء شنغهاي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وجميعهم كانوا قد تلقوا اللقاح.

وتنظم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في “فقاعة” تفصل الرياضيين عن بقية السكان، وسيتم فرض على الرياضيين البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف إما تلقي اللقاح أو الخضوع لحجر صحي لمدة ثلاثة أسابيع عند وصولهم.

 

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