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علماء يتوقعون: الأرض تواجه خطر قادم من الشمس في هذا الموعد

علماء يتوقعون: الأرض تواجه خطر قادم من الشمس في هذا الموعد
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تواصل – وكالات:

نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن علماء بموقع “سبيس ويذر”، توقعهاتهم بأن تتعرض الأرض لعاصفة شمسية بين يومي السبت والأحد.

ويمكن أن تتراوح سرعات بعض هذه التوهجات ما بين 250 إلى 3000 كيلو مترا في الثانية، مُسببة عند وقوعها مشكلات في الطاقة الكهربائية على الأرض، وفق مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي.

وتقاس شدة العواصف الشمسية – حسب العلماء – على “مقياس جي”، مؤكدين أن درجة العواصف المصنّفة على أنها “جي 5” خطيرة، إذ بمقدورها تعطيل خطوط الكهرباء والاتصالات، حسب “سكاي نيوز”.

وتوقع العلماء أن العاصفة الشمسية القادمة لن تحدث سوى اضطرابا بسيطا، ولن يكون تأثيرها كبيرا.

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