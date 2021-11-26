في متناول الأيدي.. أسهل طريقة لعلاج عُسر الهضم

تواصل – وكالات:

نصحت أخصائية التغذية الروسية، إيرينا ستيبنايا، بتناول منتج، يساعد كثيرًا في عملية سهولة الهضم وهو غير مكلف.

وأكدت ستيبنايا أن تناول صفار بيضتين في اليوم سيكون له تأثير مفيد على عمل الجهاز الهضمي وقوة العظام، وفق “سبوتنيك”.

وأضافت أنه من المفيد جدًا لتحسين عملية الهضم ونسيان نقص الفيتامينات، إضافة صفار البيض إلى النظام الغذائي الذي يجب أن يحتوي على اللحوم بأنواعها والخضار.

وقالت أخصائية التغذية إنه للحصول على طبق لذيذ: “ستحتاج إلى 300 غ من القرنبيط الأخضر، صفارين، 30 غ من الجبن، 50 مليلترًا من الحليب، بالإضافة إلى الملح والفلفل”.