بالفيديو.. محتجون يقتحمون مبنى وزارة في لبنان ويزيلون صورة الرئيس

تواصل – وكالات:

اقتحم عدد من المواطنين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وقاموا بإزالة صورة الرئيس ميشال عون من قاعة الاجتماعات واستبدالها بلافتة كتب عليها ثورة 17 تشرين.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام المحتجين مبنى الوزارة، بعدما أزالوا صورة عون ثم أعادوا تعليقها بشكل مقلوب، مطالبين بلقاء وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، الذي قام بإرسال أحد مستشاريه، مما أثار غضب المحتجين، حسب “ديلي بيروت”.

وقرر الوزير بعد توتر الموقف لقاء المحتجين الغاضبين في مكتبه مؤكداً أن الوزارة تعمل على ملف العائلات الأكثر فقراً.

وكشف حجار للمحتجين أنه سيطالب الحكومة ببدء التسجيل للبطاقة التمويلية مع بداية الشهر، مشيرًا إلى أن التفاوض جار لتمويل البطاقة وأن الأموال متوفرة لـ 75 ألف عائلة، وأنه يتابع الملف مع صندوق النقد الدولي.