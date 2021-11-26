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فتح باب القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني

فتح باب القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443هـ، في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى الإثنين 6 ديسمبر 2021م (لبرامج البكالوريوس)، والسبت 11 ديسمبر 2021م (لبرامج الماجستير)، عبر البوابة الإلكترونية.

وأضافت الجامعة، أن القبول سيكون متاحاً في مرحلة البكالوريوس لتخصص القانون، وهو برنامج مواكب للتطورات التشريعية والتنظيمية في المملكة, وتخصص الإعلام الرقمي وهو برنامج يُعنى بدراسة الإعلام بشكله التقني المتطور الممزوج بالتطبيقات العملية والمهارية.

وأشارت إلى أن تخصصات مرحلة الماجستير، ستكون بالشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، في إدارة الأعمال MBA لإعداد كوادر مميزة في بيئة الأعمال، إلى جانب أربعة برامج صحية وهي: ماجستير التمريض المتقدم في الرعاية الصحية الأولية، وهو البرنامج الأول من نوعه بساعات تدريبية إكلينيكية فعلية ومكثفة. وماجستير إدارة الرعاية الصحية لإعداد كوادر لشغل الأدوار القيادية في قطاع الرعاية الصحية.

وتابعت، بالإضافة إلى ماجستير التعليم الطبي والذي يهدف لإعداد المشاركين لتطوير التعليم الطبي في المناهج والتدريس والتقييم والبحث، بالإضافة للماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لتمكين طاقات متخصصة بتحسين الرعاية الصحية وتبني الابتكار التقني في مجال سلامة المرضى.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة بوابة القبول على الرابط: https://info.seu.edu.sa/ .

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