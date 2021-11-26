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سيغير قواعد اللعبة.. علاج ثوري لمرضى القلب في دولة خليجية مطلع العام المقبل

سيغير قواعد اللعبة.. علاج ثوري لمرضى القلب في دولة خليجية مطلع العام المقبل
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تواصل- فريق التحرير

“وصف بأنه سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى القلب”، حيث  سجلت إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة الكويتية دواء «إنكليسيران»، في خطوة ستساهم بإنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية،  فإنه من المتوقع وصول الدواء إلى البلاد مطلع العام المقبل.

وذكرت القبس الكويتية أن العقار باستخدام الحمض النووي الريبي، سيعزز قدرة الكبد على خفض مستوى الكوليسترول «الضار» في الجسم.

وكان المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (نيس) في وزارة الصحة بالمملكة المتحدة وافق على استخدام العقار، من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا.

وجاءت الموافقة بعد أن أظهرت التجارب السريرية فاعليته الكبيرة، ومن المقرر أن يستخدمه 300 ألف مريض في السنوات الثلاث المقبلة.

 

 

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