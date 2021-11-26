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ناصر الخريف يكتب كلمات مؤثرة لابنه الدكتور عبدالرحمن بعد تكليفه وكيلًا لبلديات الرياض

ناصر الخريف يكتب كلمات مؤثرة لابنه الدكتور عبدالرحمن بعد تكليفه وكيلًا لبلديات الرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر أمين منطقة الرياض سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، وكيلا لشؤون بلديات منطقة الرياض.

وعقب إصدار قرار سمو الأمير، نشر ناصر بن محمد الخريف، والد وكيل بلديات الرياض المُكلف، كلمات مؤثرة لابنه تحمل مضمون وصية له في عمله.

وقال “ناصر الخريف” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :”بعد أن هدأ سامر التهاني والتبريكات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إليك ابني الغالي د. عبدالرحمن هذه الكلمات وهي مني لكل مسؤول ائتمنه ولاة الأمر على أمر من الامور:”.

وتابع :” اعرف أولا انك أعرف بنفسك من غيرك ، ولن يؤثر فيك  مدح المادح كما لن يؤثر عليك قدح القادح.. راقب ربك وراجع نيتك وتبين النظام في كل أمر تنهيه أو خطوة تخطوها. فهو احلى ان توفق للصواب”.

وأضاف الأب في كلماته لابنه :” ولاة الأمر ولوك لتطبيق النظام لا لوضع نظاما من عندك. كما أن لك أن تقترح تعديل النظام لا أن تقوم بتعديله فيحسبها الجاهل تشريفا. ولكن العاقل الحصيف ينظر لها نظرة أخرى نظرة التكليف والأمانة التي يجب أن ترعى”.

واستكمل :” في كل صباح كرر هذا الدعاء وتأمله جيدا أثناء ذهابك لعملك ” اللهم إن أعوذ بك أن أَضِلّ أو أُضلّ أو أَزلّ أو أُزلّ أو أَظلم أو أُظلم أو أَجْهل أو يُجهل عليّ”.

واستطرد :” كما تتذكر باغتباط ذكرى جلوسك على كرسي المسؤولية فتذكر يوم مغادرتك له ولتسع جاهدا أن تكون في يوم مغادرتك لكرسيك مغتبطا بما قدمته وأنجزته لصالح عملك”.

واختتم وصيته قائلًا :” وأخيرا تذكر انك مهما عشت كادح إلى ربك واقف بين يديه وتلاقيه فاسأل الله التسديد والتوفيق والإعانة.. وسلام عليك من أب محب ناصح”.

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