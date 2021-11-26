محامي يعلق على الثراء السريع لـ«مشاهير التواصل».. من أين لك هذا؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المحامي الدكتور بكر فالح، أن ثراء بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير، يدخلهم تحت بند الثراء بلا سبب وغسيل الأموال.

وقال فالح خلال استضافته ببرنامج “ياهلا”، إن الرصد النيابي في النيابة العامة متميز ودقيق في برنامج تويتر وفي سناب شات يحقق نوعًا من التطوير في الرقابة والمحاسبة على المشاهير والمحتوى بجميع الحسابات.

وأضاف أن الرصد النيابي بجهته مسؤولًا عن ضبط التصرفات في الحق العام ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة يعمل بشكل جيد.

وتابع “نرجع لنقطة البداية نقول إن مهنة المشاهير تحتاج إلى نظام يصدر كأي مهنة أخرى تضبط جميع التصرفات وتقول له من أين لك هذا”.

وختم المحامي الدكتور بكر فالح بقوله “مشهور في سنة يملك قصر أو قصرين ويخت وسيارات فارهة ويملك ما لا يملكه غيره من التجار في البلد منذ 20 سنة، فهنا حق علينا أن نقول له من أين لك هذا؟.