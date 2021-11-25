حكم قضائي «غير مسبوق» ضد ممرضة وشخص آخر زوّرا شهادات تطعيم كورونا في الكويت

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في سابقة من نوعها، عاقب القضاء الكويتي “ممرضة” في وزارة الصحة من الجنسية المصرية وشخص آخر يحمل نفس الجنسية، لقيامها بتزوير شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب وسائل إعلام محلية كويتية، قضت محكمة الجنايات بحبس “مصري” 8 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 800 دينار، وحبس الممرضة في وزارة الصحة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وإبعادهما عن البلاد، وذلك لتزويرهما شهادة تطعيم لقاح كورونا.

كانت السلطات الصحية في الكويت، أعلنت أن أقسام العناية المركزة خالية تمامًا من أي مصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية عبد الله السند: “بعد مرور ما يقارب العامين منذ بدء تعاملنا مع الجائحة، نعلن اليوم عن خلو العناية المركزة في مؤسساتنا الصحية من مرضى كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية”.