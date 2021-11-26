استشاري يوضح مؤشرات إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية (فيديو)

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كشف استشاري الإرشاد النفسي والأسري ناصر الجميعة، عن بعض المؤشرات التي تدل على إدمان الألعاب الإلكترونية، وكيفية التعامل مع ذلك وعلاجه.

وأوضح الجميعة، في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن هناك مؤشرات على إدمان الألعاب الإلكترونية منها ترديد الألفاظ البذيئة والنابية والشتائم والتعرض للذات الإلهية، وكذلك الإهمال وعدم التركيز وإهمال المذاكرة والدروس.

وأشار إلى أنه يمكن علاج ذلك من خلال التدرج عبر تقليل ساعات إقبال الأطفال على الألعاب الإلكترونية بشكل تدريجي.

وشدد الجميعة على أهمية تقسيم التعامل مع الطفل إلى 80% للعب معه من خلال عمل ذكريات معه ومشاركات لاهتماماته، و10% مدح لممارساته الايجابية، و10% توجيه مباشر له.