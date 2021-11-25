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قادر على خداع اللقاحات.. بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد

قادر على خداع اللقاحات.. بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد
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تواصل- وكالات:

يبدو أن العالم على موعد جديد مع متحور أشد خطرًا من “كورونا”، حيث ترجع خطورته لقدرته على خداع اللقاحات.

وقررت وزارة الصحة البريطانية، حظر الرحلات الجوية بشكل مؤقتة إلى ست دولة إفريقية بسبب محتور جديد لفيروس كورونا المستجد قادر على خداع اللقاحات، بحسب ما أكدته وسائل إعلام بريطانية.

وأشار وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من دول (جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني) بشكل مؤقتة ووضعهم على القائمة الحمراء، وذلك بسبب المتحور الجديد في الفيروس الذي يمكن أن تكون اللقاحات الحالية أقل قدرة على مقاومته.

واكتشفت جنوب إفريقيا، متحورًا جديدًا من فيروس كورونا اسمه “بوتسوانا”، معتبرة إياه مثيرا للقلق، وأشد فتكًا من “كورونا”، وسط توقعات بأنه السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بالبلاد.

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