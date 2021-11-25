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بعد ظهوره.. ماذا تعرف عن «بوتسوانا» الفيروس الأشد فتكًا من «كورونا»؟

بعد ظهوره.. ماذا تعرف عن «بوتسوانا» الفيروس الأشد فتكًا من «كورونا»؟
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تواصل- فريق التحرير:

اكتشفت جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، متحورًا جديدًا من فيروس كورونا اسمه “بوتسوانا”، معتبرة إياه مثيرا للقلق، وأشد فتكًا من “كورونا”، وسط توقعات بأنه السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بالبلاد.

وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات المتاحة حتى الآن عن هذا المتحور:

1- يشكل خطورة أكثر مما سبقه من المتحورات نظرا لوجود عدد هائل من الطفرات فيه.

2- أطلق العلماء على المتحور الجديد اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529”.

3- جرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، وجرى العثور في وقت لاحق على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة.

3- عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كانت لمسافر عائد من جنوب إفريقيا.

4- اعتبر العلماء الذين اكتشفوا متحور “بيتا” في جنوب إفريقيا، أن متحور “بوتسوانا” لديه عدد كبير من الطفرات قدروها بـ 32 طفرة.

5- لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة في محاربة هذا المتحور الجديد من الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19”.

6- يعد أكثر ضراوة، وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات.

7- يقول العلماء إن هذا المتحور يمكن أن يكون مصدر قلق حقيقي

يمكنه تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر.

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