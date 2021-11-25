الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إشادة برؤية 2030 .. تطوير الشراكة في شتى المجالات بين المملكة والبرازيل  

إشادة برؤية 2030 .. تطوير الشراكة في شتى المجالات بين المملكة والبرازيل  
0

تواصل- واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه سمو وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

 

مواد ذات صلة

«البرهان» يشيد بدور المملكة في دعم التحول الديمقراطي في السودان

«البرهان» يشيد بدور المملكة في دعم التحول الديمقراطي في السودان

بعد الحظر.. الداخلية: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من هذه الدول

بعد الحظر.. الداخلية: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من هذه الدول

متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك؟.. الصحة ترد

متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك؟.. الصحة ترد

منظر مخيف.. فيضان من المياه الحمراء يقتحم منزل برازيلي أثناء حديثه بالجوال

منظر مخيف.. فيضان من المياه الحمراء يقتحم منزل برازيلي أثناء حديثه بالجوال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>