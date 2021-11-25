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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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يدعى «مراكش».. بيع أغلى ماعز في هذه الدولة بسعر قياسي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

شهد مزاد علني في استراليا بيع أغلى ماعز بمبلغ قياسي وصل لـ 21 ألف دولار، محطما الرقم القياسي المسجل من قبل.

وبهذا المبلغ تخطى الماعز “مراكش” الرقم القياسي السابق البالغ 12 ألف دولار، ووصف المشتري أندرو موسيلي الذي اشترى الماعز بـ”الأنيق”.
وأوضح موسيلي أن ما أثار إعجابه في الماعز، هو أنه بدا في صحة ممتازة، الأمر الذي يخوله لإنجاب ماعز عالي الجودة، ، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

يشار إلى أن موسيلي كان قد سبق وأن امتلك أغلى ماعز في أستراليا بمبلغ وصل لـ9 آلاف دولار، وكان قد اعتاد منذ طفولته في غرب نيو ساوث ويلز، على تربية الماعز البري وبيعها مقابل 5 دولارات، عندما كان صبيا.

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