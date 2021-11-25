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«معجزة قرآنية».. ظاهرة غريبة جدًا في سماء مصر تثير الرعب (فيديو)

«معجزة قرآنية».. ظاهرة غريبة جدًا في سماء مصر تثير الرعب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أثارت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لظاهرة غريبة جدًا في مساء مدينة الإسكندرية شمالي مصر،  حالة رعب وتساؤلات عدة حول هذه الظاهرة.

تظهر الفيديو سُحب كثيفة تُفرّغ الماء كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية، ما سبب جدلًا كبيرًا حول هذه الظاهرة الغير مألوفة.

وأوضح البعض أن هذه الظاهرة تُعرف باسم “ظاهرة الودق”، التي ذكرت في عدة آيات بالقرآن الكريم.

وظاهرة الودق تعرف باسم  قنبلة المطر «Microburst»، وهي عبارة عن تفريغ الماء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية.

وقد علق العلامة الشيخ السعدي على الآية الكريمة في سورة النور أن  الله تعالى قال فى كتابه العزيز ” أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ”.

وكتب الشيخ السعدي: أي: ألم تشاهد ببصرك، عظيم قدرة الله، وكيف ” يُزْجِي” .. أي: يسوق ” سَحَابًا ” قطعا متفرقة ” ثُمَّ يُؤَلِّفُ ” بين تلك القطع, فيجعله سحابا متراكما, مثل الجبال.
وأضاف : ” فَتَرَى الْوَدْقَ ” أي: الوابل والمطر، يخرج من خلال السحابة، نقطا متفرقة،ليحصل بها الانتفاع، من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم.

 

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