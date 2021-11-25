الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مليون إصابة بكورنا كل يومين في أوروبا.. وقرار عاجل بشأن الأطفال

مليون إصابة بكورنا كل يومين في أوروبا.. وقرار عاجل بشأن الأطفال
0

تواصل- فريق التحرير

تعيش أوربا حالة من الرعب، مع تفشي فيروس كورونا المستجد مجددا في دول القارة.

ورصدت دول القارة مليون إصابة جديدة كل يومين تقريبا، حيث تسجل حاليا ما يقرب من ثلثي الإصابات الجديدة حول العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد اقترحت على سكان دول الاتحاد جرعات معززة إذا كانوا يريدون السفر إلى دولة أخرى داخل التكتل الصيف المقبل.

بينما وافقت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، على استخدام لقاحَي فايزر وبيونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما بجرعات أقل.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه  بولندا والمجر والتشيك لتطعيم الأطفال الصغار بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

وأعلنت حكومة التشيك حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما دخلت سلوفاكيا، ،في إغلاق لمدة أسبوعين، بعد النمسا المجاورة التي بدأت الإغلاق يوم الإثنين الماضي.

وفي هولندا بلغ عدد مرضى كورونا بالمستشفيات مستويات لم تشهدها البلاد منذ أوائل مايوالماضي، ووصلت المستشفيات بها لأقصى طاقتها الاستيعابية.

الغريب أنه في البرتغال، وهي واحدة من أكثر دول العالم تطعيما لسكانها، أعادت السلطات فرض بعض القيود، لوقف زيادة حالات الإصابة بكورونا.

مواد ذات صلة

تطبيق عملي للإعجاز النبوي..الاتحاد الأوروبي يشجع على تناول «الجراد»

تطبيق عملي للإعجاز النبوي..الاتحاد الأوروبي يشجع على تناول «الجراد»

انطلاق تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا بالولايات المتحدة

انطلاق تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا بالولايات المتحدة

ثاني دولة خليجية تقر تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا

ثاني دولة خليجية تقر تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد كورونا

الكويت: قريباً تطعيم الأطفال من 5- 11 عاما

الكويت: قريباً تطعيم الأطفال من 5- 11 عاما

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة