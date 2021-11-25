مليون إصابة بكورنا كل يومين في أوروبا.. وقرار عاجل بشأن الأطفال

تواصل- فريق التحرير

تعيش أوربا حالة من الرعب، مع تفشي فيروس كورونا المستجد مجددا في دول القارة.

ورصدت دول القارة مليون إصابة جديدة كل يومين تقريبا، حيث تسجل حاليا ما يقرب من ثلثي الإصابات الجديدة حول العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد اقترحت على سكان دول الاتحاد جرعات معززة إذا كانوا يريدون السفر إلى دولة أخرى داخل التكتل الصيف المقبل.

بينما وافقت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، على استخدام لقاحَي فايزر وبيونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما بجرعات أقل.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه بولندا والمجر والتشيك لتطعيم الأطفال الصغار بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

وأعلنت حكومة التشيك حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما دخلت سلوفاكيا، ،في إغلاق لمدة أسبوعين، بعد النمسا المجاورة التي بدأت الإغلاق يوم الإثنين الماضي.

وفي هولندا بلغ عدد مرضى كورونا بالمستشفيات مستويات لم تشهدها البلاد منذ أوائل مايوالماضي، ووصلت المستشفيات بها لأقصى طاقتها الاستيعابية.

الغريب أنه في البرتغال، وهي واحدة من أكثر دول العالم تطعيما لسكانها، أعادت السلطات فرض بعض القيود، لوقف زيادة حالات الإصابة بكورونا.