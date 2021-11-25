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قتلت بطريقة مروعة.. قرية مصرية بكاملها تودع طفلة (صور)

قتلت بطريقة مروعة.. قرية مصرية بكاملها تودع طفلة (صور)
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة مؤثرة وحزينة، ودعت إحدى القرى بمحافظة البحيرة شمال العاصمة المصرية القاهرة طفلة، تم استدراجها في محاولة فاشلة لاغتصابها، ما دفع المتهم لقتلها.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحف مصرية، فقد ودعت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة، الطفلة “رضوى” التي تم قتلها بطريقة مروعة.

وقام  أهالي القرية بتشييع جثمان الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، وسط دموع وصرخات العديد منهم حزنا على إنهاء حياتها بالقتل والاغتصاب.

وجاء تصريح الدفن بعد انتهاء التحقيقات بشأن مقتلها، والتي كشفت أن جارها سائق “التوك توك” هو مرتكب الجريمة.

وكان الجاني قد قام باستدراج الطفلة لمنزله ثم حاول الاعتداء عليها لكنها صرخت، فكتم أنفاسها ما أدى لمصرعها.

ولم يكتفِ بذلك بل قام أيضا باغتصابها بعد وفاتها، بسحب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

وباشرت الشرطة التحقيق بعد العثور على الجثة، وتمكنت من القبض على الجاني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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