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لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، بتخصيص مصلى بالمسجد الحرام مجهز طبياً، وإنشاء عيادة طبية افتراضية لخدمة المعتمرين على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد الشيخ السديس أن المسجد الحرام يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ، من خلال تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وتهيئة العيادة الطبية بالمسجد الحرام وفق أحدث التجهيزات التي توفر أرقى الخدمات الصحية لرواد الحرام، إضافة إلى توفير البيئة الآمنة لهم ليؤدي مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، خير الجزاء على حرصهم واهتمامهم ومتابعتهم الدائمة للحرمين الشريفين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها.

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