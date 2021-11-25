برمجية خطيرة في متجر AppGallery.. تشترك ببطاقتك المصرفية دون علمك

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من برمجية خطيرة في متجر AppGallery على هواتف هواوي.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تم اكتشاف برمجية ضارة خطيرة في متجر AppGallery على هواتف هواوي ، والبرمجية عالية الخطورة “.

وأضاف أن هذه البرمجية تصل إلى الرسائل النصية (sms) وتعترضها، كما تعمل هذه البرمجية على تنزيل تطبيقات ضاره وإخفائها”.

ومن أخطر الأضرار أن هذه البرمجية تشترك بدون علمك في حسابات وخدمات مميزة ببطاقتك المصرفية أو بايبال وسحب مبلغ منك.

ونصح الحربي بحذف هذه التطبيقات الـ8 الموضحة أدناه، كإجراء من إجراءات الأمان المهمة.