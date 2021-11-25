براتب 4 آلاف ريال.. وظائف بمعهد العمارة لحملة الثانوية فما فوق

تحرير- فريق التحرير:

أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي بالرياض، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (التدريب والتوظيف) للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ لحاملي الشهادات (شهادة الكفاءة، أول و ثاني ثانوي) مع مكافأة شهرية أثناء التدريب، وفرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب شهري مقداره (4,000 ريال) – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة الأول ثانوي أو الثاني ثانوي.

المميزات التي يحصل عليها المتدرب:

– شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية.

– إمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية.

– مكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال.

– فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب شهري (4,000) ريال.

التخصصات:

– مراقبة الإنشاءات المعمارية

– مراقبة الإنشاءات المدينة

– الرسم المعماري

– المساحة

عن المعهد:

معهد العمارة والتشييد بالرياض هو معهد حكومي يمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإنشاءات المعمارية والإنشاءات المدنية والمساحة والرسم المعماري. ومدة الدراسة للدبلوم ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أنه يقدم برامج تدريبية معتمدة قصيرة مدتها ٤ شهور في إحدى تفريعات التخصصات أعلاه لمن لا يرغب الالتحاق بالدبلوم ويهدف لتدعيم سيرته الذاتية للإلتحاق بالوظيفة بشكل أسرع –

المعهد مخصص للذكور ويقدّم للطالب في المسارين أعلاه مكافأة شهرية قيمتها 800 ريال، كما ويحصل المتقدم للدبلوم فقط على فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب قد يصل لـ 4000 ريال.

طريقة التقديم:

التقديم متاح الآن ويستمر حتى يوم الثلاثاء 25-04-1443هـ (30-11-2021م):

رابط التقديم:اضغط هنا