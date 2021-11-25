الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

براتب 4 آلاف ريال.. وظائف بمعهد العمارة لحملة الثانوية فما فوق

براتب 4 آلاف ريال.. وظائف بمعهد العمارة لحملة الثانوية فما فوق
0

تحرير- فريق التحرير:

أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي بالرياض، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (التدريب والتوظيف) للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ لحاملي الشهادات (شهادة الكفاءة، أول و ثاني ثانوي) مع مكافأة شهرية أثناء التدريب، وفرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب شهري مقداره (4,000 ريال) – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة الأول ثانوي أو الثاني ثانوي.

المميزات التي يحصل عليها المتدرب:

– شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية.

– إمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية.

– مكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال.

– فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب شهري (4,000) ريال.

التخصصات:

– مراقبة الإنشاءات المعمارية

– مراقبة الإنشاءات المدينة

– الرسم المعماري

– المساحة

عن المعهد:

معهد العمارة والتشييد بالرياض هو معهد حكومي يمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإنشاءات المعمارية والإنشاءات المدنية والمساحة والرسم المعماري. ومدة الدراسة للدبلوم ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أنه يقدم برامج تدريبية معتمدة قصيرة مدتها ٤ شهور في إحدى تفريعات التخصصات أعلاه لمن لا يرغب الالتحاق بالدبلوم ويهدف لتدعيم سيرته الذاتية للإلتحاق بالوظيفة بشكل أسرع –

المعهد مخصص للذكور ويقدّم  للطالب في المسارين أعلاه مكافأة شهرية قيمتها 800 ريال، كما ويحصل المتقدم للدبلوم فقط على فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب براتب قد يصل لـ 4000 ريال.

طريقة التقديم:

التقديم متاح الآن ويستمر حتى يوم الثلاثاء 25-04-1443هـ (30-11-2021م):

رابط التقديم:اضغط هنا

مواد ذات صلة

«سدايا» تعلن عن فرص عمل شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«سدايا» تعلن عن فرص عمل شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

بنظام العقود.. وظائف إدارية ومالية وتقنية بجامعة الملك خالد

بنظام العقود.. وظائف إدارية ومالية وتقنية بجامعة الملك خالد

وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

وزارة الصحة تفتح باب التقديم على «تدريب ينتهي بالتوظيف»

وزارة الصحة تفتح باب التقديم على «تدريب ينتهي بالتوظيف»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>