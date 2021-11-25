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التهمت نصفه تقريبا.. لأول مرة القرش يتحول إلى فريسة (فيديو متداول)

التهمت نصفه تقريبا.. لأول مرة القرش يتحول إلى فريسة (فيديو متداول)
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة ولأول مرة تكشف مشاهد مروعة عن تحول القرش فيها من مفترس إلى فريسة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر كيف بدت سمكة قرش، بعد أن تعرضت لهجوم من أسماك من نفس نوعها التهمت نصفها تقريبا.

ويظهر الفيديو  محاولة القرش من الاستمرار في السباحة لدقائق قبل أن يستسلم أخيرا لمصيره المحتوم.

وكان  الباحث الإسباني ماريو ليبراتو قد مقطع فيديو نادرا للغاية عن التهام القروش لبعضها البعض، على عمق متر إلى مترين تحت سطح المحيط الهندي، قبالة سواحل موزمبيق.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل”، أن ليبراتو كان يصور القرش المحيطي ذا الرأس الأسود عند إطلاقه مرة أخرى في المحيط، حيث التهمته مجموعة من حوالي 10 قروش.

 

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