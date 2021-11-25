مقتل 43 شخصًا وإحراق ألف منزل ونهب 46 قرية.. ماذا يحدث في السودان؟

تواصل- وكالات:

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسحلة الثقيلة والخفيفة، بين الرعاة في إقليم دارفور غربي السودان، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا على الأقل وإحراق ألف منزل ونهب 43 قرية، في أحداث دامية.

وبحسب عمر عبد الكريم، مفوض المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في ولاية غرب دارفور، فقد اندلعت أعمال العنف في 17 نوفمبر، بين رعاة مسلحين في منطقة جبل مون الوعرة قرب الحدود مع تشاد، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال الدائر.

وأضاف أن غالبية المتضررين من أعمال العنف، والبالغ عددهم 4300 نزحوا من المنطقة.

فيما أوضح عبد الكريم أن البعض فروا غربا بحثا عن الأمان عبر الحدود في تشاد.

من جانبه قال محافظ غرب دارفور، خميس عبد الله، إن العنف اندلع بسبب “خلاف على نهب الإبل”، لكنه أكد أن الوضع استقر بعدما أرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

منطقة جبل مون مأهولة إلى حد كبير بمجتمعات المزارعين ورعاة الماشية، ويقدر عدد سكانها بنحو 66500 شخص.