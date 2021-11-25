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ضجة في لبنان بسبب اللحوم المغشوشة.. ألفا طن دخلت الأسواق

ضجة في لبنان بسبب اللحوم المغشوشة.. ألفا طن دخلت الأسواق
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تواصل – وكالات:

حالة من الغضب انتابت الشارع اللبناني، بسبب فضيحة غش اللحوم، بعد استيراد كميات ضخمة من الهند وعرضها أو فرمها مع لحوم البقر المحلية، التي اعتاد المستهلك على شرائها دون إعلام المستهلك بذلك أو بحقيقة هذه اللحوم.

وقال حسام عز الدين مدير عام مؤسسة “سبينيس” التجارية في لبنان، إن هناك كميات كبيرة من اللحم الهندي تدخل الأسواق، ويشتريها المستهلكون من دون علمهم بذلك، وبأسعار مرتفعة أسوة باللحوم المحلية.

وأثار الخبر بلبلة واسعة على مواقع التواصل، وسط تعليقات مثيرة للريبة والقلق بشأن قيمة هذه اللحوم الغذائية وثمنها الحقيقي، لا سيما أن سعر كيلو لحم البقر في لبنان تخطى عتبة الـ200 ألف ليرة بعدما كان قبل الأزمة لا يتعدى 20 ألفا.

ونقلت سكاي نيوز عن مدير لأحد المؤسسات أن المؤسسات التي تبيع اللحوم بشكل أساسي، لا تعرض مثل هذه اللحوم، فيما تلجأ بعض المتاجر في لبنان منذ قرابة شهرين إلى عرض اللحوم الهندية مع لحوم أخرى.

واعتبر أن “المواطن يتعرض للغش بشكل واضح. ويجب إعلام المستهلك بذلك. لحم الجاموس الهندي معروف بنوعيته ذات الجودة المنخفضة بالمقارنة مع لحم البقر العادي، لكنه غير ضار على الإطلاق وهو أرخص بنسبة كبيرة جدا”.

ونوه أن من حق المواطن اللبناني أن يعلم أن ألفي طن من اللحم الهندي دخلت لبنان منذ شهرين، كما أن من حقه أن يعرف أيضا أن بعض أنواع اللحوم التي يستهلكها مغشوشة، وتفرم مع اللحم الهندي القاسي.

وأوضح أن القصابين الذين يشترون هذه النوعية من اللحوم يعرفون ذلك ويحصلون عليها بأسعار رخيصة.

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