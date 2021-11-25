استقالة 3 قاضيات تكشف عرقلة السياسيين لحل أزمات لبنان من الداخل

تواصل- وكالات

في تفاصيل جديدة في المشهد اللبناني، والتدخلات السياسية التي تعرقل المؤسسات في الداخل، كشفت استقالة 3 قاضيات عن حجم هذه التدخلات في عمل القضاء اللبناني.

ونقلت وكالة فرانس برس، أن القاضيات قدمن الاستقالة، احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخرا عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأكد مصدر قضائي أن الاستقالة جاء أيضا احتجاجا على التشكيك في القرارات التي تصدر عن القضاة والمحاكم في معظم الملفات ومنها انفجار المرفأ.

وأضاف أن رئيس مجلس القضاء الأعلى رفض تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

يذكر أن غرق التحقيق في انفجار المرفأ دخلت في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية على مدارعام.

ولاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، حيث تم التقدم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكف يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر.