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16 تقريرًا ميدانيًا وأولويات الطرق والمداخل وتشخيص واقع أسواق النقل العام.. أبرز ما عرضه «بلدي الرياض» لسمو أمير المنطقة بالنيابة

16 تقريرًا ميدانيًا وأولويات الطرق والمداخل وتشخيص واقع أسواق النقل العام.. أبرز ما عرضه «بلدي الرياض» لسمو أمير المنطقة بالنيابة
رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العريدي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض
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تواصل- فريق التحرير:

عرض المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرات وخطط تطويرية على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة.

جاء ذلك خلال اطلاع سمو الأمير على أعمال وبرامج المجلس البلدي لمدينة الرياض،  وما تحقق من نتائج للخطة التشغيلية لعمل المجلس في عام 2021م.

وكان سموه  قد استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بقصر الحكم أول أمس، واستمع سموه إلى أبرز توصيات المجلس لتطوير الأداء البلدي ورفع جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لمعالجة عدد من الموضوعات التي تلمس احتياجات المواطنين.

كما استمع سموه لشرح عن العديد من المبادرات التطويرية التي قدمها المجلس، وتسهم في تطوير مستوى الخدمات البلدية وتحسينها، إضافة إلى دور المجلس في مبادرة حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض خالد العريدي، إن المجلس عرض على سمو الأمير 16 تقريرًا ميدانيًا، بالإضافة إلى أولويات الطرق والمداخل، وتشخيص واقع أسواق النقل العام.

وقال :” شَرُفت بصحبة زملائي أعضاء بلدي الرياض بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، لعرض أعمال المجلس وأنشطته، واطلاع سموه على نتائج برنامج أولويات أحيائنا”.

وأضاف رئيس “بلدي الرياض” :” شرفنا بالعرض على سمو أمير الرياض لعدد من أعمال المجلس وإصداراته التوثيقية، والتقارير النوعية لمطالب المواطنين واحتياجات الأحياء، والتقرير السنوي للعام 2021م”.

وأكد “العريدي” بالقول :” نعتز في (بلدي الرياض) بتوجيهات سمو أمير الرياض بالإنابة وكلماته المحفزة لأعضاء المجلس، ونفخر بدعمه غير المحدود ومساندته لأعمال المجلس في خدمة الوطن والمواطن، ونسأل الله أن يخلص عملنا لوجه الكريم”.

 

 

 

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