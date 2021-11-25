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بدءًا من اليوم.. صدور الموافقة الكريمة على إتاحة الطواف لغير المعتمرين

بدءًا من اليوم.. صدور الموافقة الكريمة على إتاحة الطواف لغير المعتمرين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أنه قد صدرت الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق “اعتمرنا” وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا.

وبين أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات هي من: 7 – 10 صباحا، 9 – 11:59 مساء، 12 – 3 صباحا، مع تهيئة كافة الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، حسب عكاظ.

وأكد هاني حيدر أنه ستتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف بالصحن الأول واستقبال الطائفين وتفويجهم عبر الأبواب المؤدية إلى المطاف بيسر وسهولة، مع الحرص على انسيابية الحركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان الرئيس الشيخ عبدالرحمن السديس قد وجه جميع الوكالات العاملة بالمسجد الحرام لتكثيف جهودها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

ودعا المتحدث قاصدي المسجد الحرام إلى التقيد بموعد التصريح الصادر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة بالمسجد الحرام والتقيد بارتداء الكمامة الطبية طوال فترة وجودهم في المسجد الحرام.

من جهتها، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه أصبح بإمكان المستفيدين حجز تصاريح أداء الطواف، وذلك عبر خدمة تم إطلاقها في تطبيق «اعتمرنا» ابتداء من اليوم، وفق الأوقات المتاحة التي تم إعلانها، مشددة على أن الطواف سيكون في الدور الأول من المسجد الحرام.

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