على طريقة منع الحاكم بأمر الله أكل الملوخية.. قرار مثير بكوريا الشمالية

تواصل- فريق التحرير

في قرار مثير بكوريا الشمالية، قررت الحكومة منع ارتداء المعاطف الجلدية، لتبقى حكرا على الزعيم كيم جونغ أون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أحد المصادر، فإن كيم ارتدى معطفا جلديا وظهر به للعموم لأول مرة قبل نحو سنتين، ليصبح شائعا بين النخبة في كوريا الشمالية.

وكانت النخبة بعد ظهور ” كيم”، بالمعطف الجلدي، حريصة على تقليد “موضة الزعيم” وإظهار ولائها له.

وأضافت الصحيفة أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت المعاطف الجلدية “المقلدة” بين عموم المواطنين، مما جعل السلطات الكورية الشمالية تتدخل بمنع ارتدائها.

وبين الحين والآخر يصدر الزعيم الكوري كيم جونغ أون قرارات مثيرة للجدل في كوريا الشمالية.

يذكر أن القرارات التي تخص النخبة من ناحية الملبس والطعام تتكرر كثيرا في التاريخ، حيث كان الحاكم الفاطمي” الحاكم بأمر لله”، المعروف بقراراته المثيرة للجدل، قد أصدر في عصره قرارا، لا يزال محل السخرية حتى الآن، وهو منع أكل الملوخية بين عامة الشعب في مصر.