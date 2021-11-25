«سدايا» تعلن عن فرص عمل شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الماجستير فما فوق للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– باحث البيانات والذكاء الاصطناعي

(Data and Artificial Intelligence Researcher).

الشروط:

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

– مهارة ممتازة اللغة الإنجليزية

– مهارات التواصل.

– مهارات العرض

– درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر (يفضل الدكتوراه) أو ما يعادلها.

بعض المهام الوظيفية:

– متابعة أحدث التطورات في مجال البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– إجراء الدراسات وإعداد التقارير اللازمة.

– عرض نتائج الدراسات والتقارير ومناقشتها مع الجهات المعنية.

– صياغة مبادئ توجيهية بشأن كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

– المشاركة في إعداد مشروعات اللوائح.

التقديم:

من خلال الرابطهنا: