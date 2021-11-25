«سدايا» تعلن عن فرص عمل شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الماجستير فما فوق للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– باحث البيانات والذكاء الاصطناعي
(Data and Artificial Intelligence Researcher).
الشروط:
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
– مهارة ممتازة اللغة الإنجليزية
– مهارات التواصل.
– مهارات العرض
– درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر (يفضل الدكتوراه) أو ما يعادلها.
بعض المهام الوظيفية:
– متابعة أحدث التطورات في مجال البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
– إجراء الدراسات وإعداد التقارير اللازمة.
– عرض نتائج الدراسات والتقارير ومناقشتها مع الجهات المعنية.
– صياغة مبادئ توجيهية بشأن كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
– المشاركة في إعداد مشروعات اللوائح.
التقديم:
من خلال الرابطهنا: