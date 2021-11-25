متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك؟.. الصحة ترد

تواصل- فريق التحرير:
ردت وزارة الصحة على سؤال شائع حول اكتفاء البعض بالجرعة الثانية من لقاح كورونا- كوفيد19- وعدم حصولهم على الجرعة المنشطة.
ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال شائع يقول :”هل أستطيع الاكتفاء بالجرعتين من لقاح كورونا؟”.
وردت الوزارة موضحة أنه:” بعد تلقي الجرعة الأخيرة من لقاح كورونا تبدأ الأجسام المضادة في الدم بالانخفاض بعد مرور 6 أشهر”.
وأضافت :” لذلك يوصى بأخذ الجرعة التنشيطية للحفاظ على المناعة وتعزيزها مع مرور الوقت”.
متى تُصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك؟pic.twitter.com/XJEgcmAK1r
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)November 25, 2021