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متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك؟.. الصحة ترد

متى تصبح الجرعة الثانية غير كافية لجسدك؟.. الصحة ترد
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تواصل- فريق التحرير:

ردت وزارة الصحة على سؤال شائع حول اكتفاء البعض بالجرعة الثانية من لقاح كورونا- كوفيد19- وعدم حصولهم على الجرعة المنشطة.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال شائع يقول :”هل أستطيع الاكتفاء بالجرعتين من لقاح كورونا؟”.

وردت الوزارة موضحة أنه:” بعد تلقي الجرعة الأخيرة من لقاح كورونا تبدأ الأجسام المضادة في الدم بالانخفاض بعد مرور 6 أشهر”.

وأضافت :” لذلك يوصى بأخذ الجرعة التنشيطية للحفاظ على المناعة وتعزيزها مع مرور الوقت”.

 

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