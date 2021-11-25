توقعات الأرصاد لطقس نهاية الأسبوع وبداية إجازة الفصل الدراسي الأول (فيديو)

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توقع خبير الأرصاد ومحلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أجواء مستقرة خلال إجازة نهاية الأسبوع، وبداية إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقال العقيل، في مداخلة مع “قناة السعودية”: “من المتوقع بإذن الله أجواء مستقرة على معظم المناطق، وتميل أجواء المملكة إلى البرودة وليست باردة بشكل عام في الرياض والمناطق الشرقية تكون اتجاه الرياح إلى الجنوبية والجنوبية الشرقية مما يؤدي لارتفاع طفيف في درجات الحرارة عما كانت عليه.

وتابع العقيل “تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 إلى 19 درجة خارج المدينة، وحدود 19 درجة مئوية على العاصمة وما جاورها”.

وأضاف “بالنسبة للمناطق الشمالية من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء تميل للبرودة ومستقرة بشكل عام على معظم القطاع الشمالي على المملكة وقد تنخفض الحرارة في طريف والقريات”.

ونوه العقيل “قد تصل درجات الصغرى بمشيئة الله، إلى 8 درجات فجرا، وتبقى الأجواء مستقرة مع تشكيلات من السحب، وأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على القطاع الشمالي والأوسط من المملكة”.