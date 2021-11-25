«البرهان» يشيد بدور المملكة في دعم التحول الديمقراطي في السودان

تواصل- وكالات:

أثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، على موقف المملكة الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده.

وأشاد “البرهان” خلال اجتماعه بسفير خادم الحرمين الشريفين في بالخرطوم، علي بن حسن جعفر سفير، بالأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها المملكة لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ونقل السفير إلى البرهان، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على نجاح الأطراف السياسية والقوات المسلحة في التوصل إلى اتفاق.

ووصف جعفر الاتفاق بـ”التاريخي” والذي يضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي، مع عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وأضاف، أنه بحث مع البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لافتا إلى استعداد المملكة لتقديم أوجه العون كافة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.