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بعد مصرع وإصابة 60 شخصا.. انقطاع الاتصال برجال الإنقاذ في انفجار وقع  بمنجم روسي

بعد مصرع وإصابة 60 شخصا.. انقطاع الاتصال برجال الإنقاذ في انفجار وقع  بمنجم روسي
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تواصل- وكالات

في تطورات حريق اندلع بمنجم في منطقة سيبيريا، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بمجموعة من رجال الإنقاذ داخل المنجم ، الذي لقي فيه 11 شخصا على الأقل مصرعهم.

ويعتبر هذا الحريق أكبر كارثة في منجم روسي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الطوارئ أن الاتصال مع رجال الإنقاذ المفقودين انقطع في الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا، منوهة أن البحث جار عنهم حاليا، دون الكشف عن عددهم.

وفي التفاصيل فإن رجال الإنقاذ المفقودين كان من المفترض أن يتصلوا مع زملائهم على سطح الأرض بعد ورود إنذار بشأن خطر وقوع انفجار داخل المنجم.

وكانت السلطات قد أعلنت أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 49 آخرون ولا يزال 35 في عداد المفقودين جراء الحريق الذي اندلع اليوم داخل المنجم،  على عمق 250 مترا تحت سطح الأرض.

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