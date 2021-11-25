رسالة مفاجئة من «سيف القذافي» رغم استبعاده من الترشح للرئاسة

تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق له بعد قرار استبعاده من قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، فاجأ سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الجميع بتوجيه رسالة إلى الليبيين، اليوم الخميس، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية.

ونشر سيف الإسلام القذافي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، رسالة مكتوبة بخط يده على حسابه بموقع “تويتر” جاء فيها: “إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. إن الله معنا.. علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة”.

وجاءت رسالة سيف الإسلام القذافي بعد يوم واحد من قرار أولي لمفوضية الانتخابات في ليبيا برفض ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وحسب “سكاي نيوز عربية” فإن القرار غير نافذ، إذ إن هناك مهلة تمتد لـ12 يوما قبل أن يعتمد، ويمكن للمرشحين المرفوض ترشحهم الطعن في قرار الحرمان.

وذكرت تقارير محلية في ليبيا أن قوة مسلحة أغلقت محكمة في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا، لمنع سيف الإسلام من تقديم طعن على قرار حرمانه من الترشح.

وكانت الحملة الانتخابية لنجل القذافي قد أعلنت في وقت سابق، أن مرشحها سيطعن في قرار مفوضية الانتخابات الليبية.