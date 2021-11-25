الليلة.. اجتماع كوكبي ثلاثي يُشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم الخميس، بعد غروب الشمس وبداية الليل اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري على قبة السماء.

وأضافت فلكية جدة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الكواكب الثلاثة ستظهر بالقرب من بعضهما ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة باتجاه الجنوبي الغربي.

وأشارت فلكية جدة، إلى أن هذا الاجتماع الكوكبي الثلاثي سيبقى مرئياً حتى نهاية نوفمبر الجاري.