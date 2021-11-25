للمتزوجين حديثاً.. تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج خاصة للمتزوجين حديثا.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنخدمة التعريف الإلكترونيتمكّن أحد الوالدين من تعريف الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخدمة تتيح ثلاث مزايا للوالدين كما يلي:

1 – توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتبنا.

2 – تساعد الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

3 – كما تساعد الخدمة في الاستغناء عن استخدام الورق.