شاهد.. أغرب ما حدث أثناء تشييع جثمان لبناني: ألقوا النعش في الشارع وهربوا

تواصل – فريق التحرير :

واقعة غريبة شهدتها لبنان، إثر مشاركة العشرات في تشييع جثمان أحد الأشخاص،حيث قام الجميع فجأة بالهرب وإلقاء النعش الذي يحمل جثمان الميت على الأرض والفرار بعد سماعهم صوت إطلاق نار.

الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الجنازة لمواطن من “آل برغل” في بلدة ببنين العكارية شمالي البلاد.

وأوضح ناشرو الفيديو، أن المشيعين اضطروا إلى ترك النعش وسط الطريق خوفاً من الرصاص الذي يطلق عليهم، قبل أن يعاودوا حمله مرة أخرى.

فيما كشف أحد وجهاء البلدة، لوسائل إعلام، سبب الواقعة بأنه يعود إلى جريمة ثأرية وقعت في شهر رمضان الماضي، ذهب ضحيتها شابان من عائلة “صوفان والرفاعي” على يد شخص من “آل برغل”، وهذه الجريمة جاءت رداً عليها.

وحين وقعت الجريمة في شهر أبريل الماضي، سارعت عائلة “برغل” إلى استنكارها وتوجهت بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا وناشدت الأجهزة الأمنية والقضائية سرعة تقديم الجناة للمحاكمة.

ووفق المصدر، ألقت قوات الأمن القبض على أشخاص عدة لكن القاتل الرئيسي لا يزال فاراً من العدالة، ومن هنا تمّ إطلاق النار على “آل برغل” لمنعهم من دفن المتوفى، ما أدى إلى المشهد غير المألوف الذي أثار ضجة كبيرة في لبنان.