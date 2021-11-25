الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أغرب ما حدث أثناء تشييع جثمان لبناني: ألقوا النعش في الشارع وهربوا

0

تواصل – فريق التحرير :

واقعة غريبة شهدتها لبنان، إثر مشاركة العشرات في تشييع جثمان أحد الأشخاص،حيث قام  الجميع فجأة بالهرب وإلقاء النعش الذي يحمل جثمان الميت على الأرض والفرار بعد سماعهم صوت إطلاق نار.
الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الجنازة لمواطن من “آل برغل” في بلدة ببنين العكارية شمالي البلاد.
وأوضح ناشرو الفيديو، أن المشيعين اضطروا إلى ترك النعش وسط الطريق خوفاً من الرصاص الذي يطلق عليهم، قبل أن يعاودوا حمله مرة أخرى.
فيما كشف أحد وجهاء البلدة، لوسائل إعلام، سبب الواقعة بأنه يعود إلى جريمة ثأرية وقعت في شهر رمضان الماضي، ذهب ضحيتها شابان من عائلة “صوفان والرفاعي” على يد شخص من “آل برغل”، وهذه الجريمة جاءت رداً عليها.
وحين وقعت الجريمة في شهر أبريل الماضي، سارعت عائلة “برغل” إلى استنكارها وتوجهت بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا وناشدت الأجهزة الأمنية والقضائية سرعة تقديم الجناة للمحاكمة.
ووفق المصدر، ألقت قوات الأمن القبض على أشخاص عدة لكن القاتل الرئيسي لا يزال فاراً من العدالة، ومن هنا تمّ إطلاق النار على “آل برغل” لمنعهم من دفن المتوفى، ما أدى إلى المشهد غير المألوف الذي أثار ضجة كبيرة في لبنان.

مواد ذات صلة

بأقنعة سوداء.. مليشيا الحوثي تطلق الرصاص الحي على المارة في حالة مخالفة مرورية بصنعاء

بأقنعة سوداء.. مليشيا الحوثي تطلق الرصاص الحي على المارة في حالة مخالفة مرورية بصنعاء

القصاص من مواطن قتل 7 من منسوبي مكتب تعليم الداير بإطلاق النار عليهم

القصاص من مواطن قتل 7 من منسوبي مكتب تعليم الداير بإطلاق النار عليهم

هروب جماعي لـ300 طالب و30 معلماً بعد إطلاق النار بمدرسة روسية

هروب جماعي لـ300 طالب و30 معلماً بعد إطلاق النار بمدرسة روسية

فيديو متداول.. 4 إصابات إثر إطلاق نار في مباراة كرة قدم أمريكية

فيديو متداول.. 4 إصابات إثر إطلاق نار في مباراة كرة قدم أمريكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة