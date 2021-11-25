رسائل تحذيرية لملاك السوبر ماركت بالرياض

تواصل- فريق التحرير

وجهت أمانة الرياض عدة تحذيرات إلى ملاك السوبر ماركت والتموينات.

وطالبت الأمانة بعدم خلط مشروبات الطاقة بغيرها من المواد الغذائية، إضافة إلى تسعير المنتجات بعملة المملكة كشرط إلزامي.

وذكرت الأمانة عددا من الملاحظات التي يتحقق منها المراقبون خلال جولاتهم الميدانية ومنها:

1-وجوب عرض السلع والمنتجات بطريقة تسمح للرؤية الواضحة.

2- تعبئة المنتجات في عبوات مناسبة لنوعها والالتزام باللوائح النظامية عند التحضير.

3- منع بيع الأدوية والمستحضرات والأدوات الطبية والعدسات اللاصقة والنظارات الشمسية والطبية.

4- يجب أن تحمل جميع المنتجات بطاقات تعريفية.

5- عدم مجاورة المنتجات ذات الرائحة النفاذة مثل المطهرات والمنظفات للمواد الغذائية.

6- عدم بيع السجاير إلا في عبوات مغلفة ومطابقة للمواصفات وأن تكون غير مرئية للمرتادين بنسبة ١٠٠٪.

7- وضع لوحات توضح أقسام المحل حسب تقسيم المنتجات والأنشطة.

8- عرض منتجات الطاقة في ثلاجات وأرفف مخصصة لها ومفصولة عن المشروبات والمنتجات الأخرى.