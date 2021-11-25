احذر.. الجرجير قد يُسبب السرطان إذا ظهرت عليه هذه العلامات

تواصل – وكالات:

كشف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث في مصر، عن علامات محددة إذ ظهرت على الجرجير فإنه يحظر تناوله لأنه في تلك الحالة قد يسبب الإصابة بأمراض قاتلة مثل الفشل الكلوي والسرطان.

وحذر “حسونة” من تناول الجرجير إذا لوحظ أن أوراقه طويلة وعريضة بشكل مبالغ فيه، وأن حجمه أكبر من المعتاد، حيث أن تلك العلامات تعني أنه تم ري هذا الجرجير بمياه الصرف الصحي خلال مراحل نموه، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الجرجير الفاسد هو الذي روى بمياه صرف صحي مليئة بالميكروبات، والمواد الكيميائية لتسريع نموه والتعجيل بوقت حصاده وجعله أكبر حجما، مما يجعله أكثر خطورة، عند تناوله، ويتسبب في العديد من الأمراض الفتاكة.