مشهد يحبس الأنفاس.. هندي حاول دخول عرين الأسد بمفرده

تواصل – وكالات:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا هنديا وهو يحاول دخول عرين الأسد بكامل إرادته.

ويظهر الرجل في الفيديو داخل المنطقة المخصصة للأسود بإحدى حدائق الحيوانات، ويجلس على منطقة مرتفعة تحسبا لأي هجمة مفاجئة من الأسد.

وظل الرجل على حافة المرتفع، فيما وقف الأسد في الأسفل ينتظر سقوطه ليلتهمه، وبعد أن يأس الأسد من سقوط فريسته، حاول أن يقفز باتجاهه، لكن القفزة كانت غير كافية لينال من الرجل، وفق”سبوتنيك”.

وأخيرًا نجح حارسان تابعان لحديقة الحيوان في الوصول إلى الرجل المتهور، فيما وجه أحدهما عدة لكمات عقابا له على تهوره الذي كاد يودي بحياته.