الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«بوتسوانا».. علماء يكتشفون متحور جديد من «كورونا»

«بوتسوانا».. علماء يكتشفون متحور جديد من «كورونا»
0

تواصل – وكالات:

أعلن عدد من العلماء، أنه تم اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد -19″، مؤكدين أنه يحتوي على عدد هائل من الطفرات، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم، أن العلماء أطلقوا اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529” على المتحور الجديد، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت أنه جرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، وتم العثور على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة، وبعد ذلك، عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كان عائدا من جنوب إفريقيا، وفق”سكاي نيوز”.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 28 إصابة جديدة بـ«كورونا» و38 حالة تعافي وتسجيل وفاة واحدة

«الصحة»: 28 إصابة جديدة بـ«كورونا» و38 حالة تعافي وتسجيل وفاة واحدة

أمريكا تتصدر القائمة.. تعرّف على أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء «كورونا»

أمريكا تتصدر القائمة.. تعرّف على أكثر الدول تضرراً في العالم بوباء «كورونا»

خلال 24 ساعة.. أمريكا تُسجل 100 ألف إصابة بـ«كورنا» و1500‎ حالة وفاة

خلال 24 ساعة.. أمريكا تُسجل 100 ألف إصابة بـ«كورنا» و1500‎ حالة وفاة

إحساس زائف بالأمان.. الصحة العالمية: أوروبا عادت بؤرة لتفشي كورونا

إحساس زائف بالأمان.. الصحة العالمية: أوروبا عادت بؤرة لتفشي كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>