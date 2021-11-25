«بوتسوانا».. علماء يكتشفون متحور جديد من «كورونا»

تواصل – وكالات:

أعلن عدد من العلماء، أنه تم اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد -19″، مؤكدين أنه يحتوي على عدد هائل من الطفرات، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم، أن العلماء أطلقوا اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529” على المتحور الجديد، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت أنه جرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، وتم العثور على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة، وبعد ذلك، عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كان عائدا من جنوب إفريقيا، وفق”سكاي نيوز”.