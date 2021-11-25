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تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين عند السفر إلى الخارج

تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين عند السفر إلى الخارج
جواز السفر السعودي
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للجوازات، تنبيهات مهمة للمواطنين بشأن الاشتراطات التي يجب الالتزام بها قبل السفر للخارج، سواء لدول الخليج أو الدول العربية أو الدول الأخرى.

وأكدت «الجوازات» على ضرورة أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، وفقاً لـ “عكاظ”.

وجددت التأكيد على استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى دول الخليج، إذ يستلزم السفر اصطحاب جواز السفر، ويجب أن يكون خاليا من التلف.

كما دعت لأهمية التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة.

وأوضحت «الجوازات» أن «سجل الأسرة» يعد وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ، ولا تُمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

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