هل سيتم تخصيص قطاع الصحة بشكل كامل؟.. وزير المالية يجيب

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قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم الخميس: إن الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج التخصيص، تشمل نحو 160 مشروع متنوع بمجموعة من القطاعات، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجدعان استبعاد تخصيص قطاع الصحة بشكل كامل، قائلاً: “حتى تكون الصورة واضحة، لن نخصص القطاع الصحي كتقديم خدمة، ولكن ممكن يتم تخصيص أجزاء منه مثل الأشعة”.

وأشار الوزير خلال مشاركته في”ندوة الاستقرار المالي” إلى أن القطاعات التي قطعت شوطًا في هذا المجال، مثل التعليم، والمياه، والصرف الصحي، والقطاع اللوجستي، ستستمر وبشكل موسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجدعان أنه ليس هناك أولوية في قطاعات محددة، وإنما الأولوية للقطاعات الأكثر أثرًا، وأنه يتوقع أن تنشر في النصف الثاني من العام القادم استراتيجية التخصيص المحدثة.