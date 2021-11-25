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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ميزة تفاعلية جديدة لمستخدمي «واتسآب ويب».. تعرّف عليها

ميزة تفاعلية جديدة لمستخدمي «واتسآب ويب».. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق “واتسآب” عن توفير ميزة جديدة لمستخدمي نسخة التطبيق على الويب تسمح لهم بإنشاء ملصقات خاصة بهم دون الحاجة للبحث عنها لدى الآخرين.

وأوضح التطبيق أنه بإمكان مستخدمي التطبيق على الويب إنشاء ملصقات بسهولة دون الحاجة إلى طلب المساعدة من مستخدمي الهواتف الذكية للحصول عليها.

ويمكن الحصول على الملصق الخاص بك على واتساب ويب عن طريق صانع الملصقات، الذي يسمح لك بصناعة وتحرير الملصق بالطريقة التي تريدها.

ويمكن تنفيذ ذلك برفع الصورة إلى محرر الملصقات ثم إضافة التأثيرات التي تريدها من قائمة خيارات موجودة لديك.

وبعد ذلك يمكنك إضافة إلى رموز تعبيرية أو نصوص للصورة، وفي النهاية تقوم بقصها بالطريقة التي تراها وحفظها لتعاود استخدامها.

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