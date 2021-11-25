«التجارة» تستدعي أكثر من 9 آلاف مكيف «DAIKIN» .. لهذا السبب

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء⁩ 8,920 مكيف مخفي “DAIKIN” موديل 2021 ، وذلك لوجود خطأ في السعة التبريدية الموضحة في فاتورة الشراء عن السعة التبريدية الفعلية.

ودعت الوزارة للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة للتعويض بمكيف سبيليت آخر.

كما أعلنت “التجارة” استدعاء⁩ 217 مكيف سبليت “DAIKIN” 2021 ، وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت التجارة للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.