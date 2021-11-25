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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الكشف عن جهاز كمبيوتر جديد خفيف الوزن ويخفي المعلومات السرية

الكشف عن جهاز كمبيوتر جديد خفيف الوزن ويخفي المعلومات السرية
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تواصل – وكالات:

قدمت شركة روسية من قطاع الإلكترونيات جهاز كمبيوتر جديد للمشاركين في مؤتمر موسكو للتقنيات الإلكترونية.

وكشف مصدر بالشركة، قيام مصنع “لوتش” بصنع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد الذي يتمتع بالقدرة عن طريق تقنية “سوبول” – محلية الصنع – على إخفاء ما يحويه من معلومات عن الغرباء، وفق”سبوتنيك”.

ويتمتع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد بميزة أخرى، فهو خفيف حيث يقل وزنه عن وزن الأجهزة المماثلة الأخرى بنسبة 30 في المائة بفضل السبيكة المغنسيومية التي تدخل في صناعته من دون أن تؤثر على متانة الجهاز وإحكام إغلاقه.

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