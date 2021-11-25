الكشف عن جهاز كمبيوتر جديد خفيف الوزن ويخفي المعلومات السرية

تواصل – وكالات:

قدمت شركة روسية من قطاع الإلكترونيات جهاز كمبيوتر جديد للمشاركين في مؤتمر موسكو للتقنيات الإلكترونية.

وكشف مصدر بالشركة، قيام مصنع “لوتش” بصنع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد الذي يتمتع بالقدرة عن طريق تقنية “سوبول” – محلية الصنع – على إخفاء ما يحويه من معلومات عن الغرباء، وفق”سبوتنيك”.

ويتمتع جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد بميزة أخرى، فهو خفيف حيث يقل وزنه عن وزن الأجهزة المماثلة الأخرى بنسبة 30 في المائة بفضل السبيكة المغنسيومية التي تدخل في صناعته من دون أن تؤثر على متانة الجهاز وإحكام إغلاقه.