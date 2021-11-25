الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

انتخاب أول عربي لرئاسة «الإنتربول».. من هو؟

انتخاب أول عربي لرئاسة «الإنتربول».. من هو؟
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيسًا جديدًا لها، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب.

وأعلنت صفحة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” على “تويتر”، فوز الريسي بالمنصب الرفيع، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وكتبت الصفحة “انتخاب السيد أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات العربية المتحدة، لشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات”.

وبذلك يكون الريسي أول عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية.

يذكر أن “الإنتربول” أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي منظمة حكومية دولية تضم 195 دولة عضو، وتعمل على مساعدة أجهزة الشرطة على العمل معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا.

مواد ذات صلة

جواز سفر خليجي يحتل المرتبة الأولى عالميًا

جواز سفر خليجي يحتل المرتبة الأولى عالميًا

أول دولة خليجية تعيد فتح سفارتها في كابول

أول دولة خليجية تعيد فتح سفارتها في كابول

امرأة خليجية تقاضي زوجها لأغرب سبب: دائم ارتكاب مخالفات مرورية

امرأة خليجية تقاضي زوجها لأغرب سبب: دائم ارتكاب مخالفات مرورية

فريق أمني خليجي يدخل لبنان بالأسلحة ووزير الداخلية يصدر بيانًا عاجلًا

فريق أمني خليجي يدخل لبنان بالأسلحة ووزير الداخلية يصدر بيانًا عاجلًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>