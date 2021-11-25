انتخاب أول عربي لرئاسة «الإنتربول».. من هو؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيسًا جديدًا لها، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب.

وأعلنت صفحة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” على “تويتر”، فوز الريسي بالمنصب الرفيع، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وكتبت الصفحة “انتخاب السيد أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات العربية المتحدة، لشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات”.

وبذلك يكون الريسي أول عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية.

يذكر أن “الإنتربول” أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي منظمة حكومية دولية تضم 195 دولة عضو، وتعمل على مساعدة أجهزة الشرطة على العمل معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا.