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للطلاب وأولياء الأمور.. طريقة الدخول لحساب نور للاطلاع على النتائج

للطلاب وأولياء الأمور.. طريقة الدخول لحساب نور للاطلاع على النتائج
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تواصل – فريق التحرير:

يمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، من خلال زيارة موقع نظام نور برقم الهوية، حيث حرصت المدارس على رفع نتائج الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عبر موقع نظام نور الإلكتروني، الذي يقدم الكثير من الخدمات التعليمية سواء للطالب أو ولي الأمر أو المدرس على مدار سنوات عديدة.

وإليكم خطوات الاستعلام عن النتائج برقم الهوية:

– الدخول الي صفحة النتائج بالهوية منهنا.

– ادخل رقم الهوية.

– ادخل رمز التحقق.

– قم بالنقر على التالي.

– ستظهر لك صفحة بها إشعار درجات الفصل الدراسي.

– إمكانية طباعة الدرجات.

وأنهى أمس الأربعاء طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بجميع المناطق والمحافظات أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً وعن بُعد، وذلك وفق البروتوكولات الوقائية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها أن المدارس تواصل، رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام نور، وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم.

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