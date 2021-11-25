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لتنويع الإيرادات.. المملكة تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل

لتنويع الإيرادات.. المملكة تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم الخميس، إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.

وأضاف الوزير في ندوة الاستقرار المالي، أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها، وفق “العربية.نت”.

وأوضح الجدعان أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة كورونا، بإجراءات واقعية وشفافة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات وضعت المملكة في مسار التعافي والاستقرار.

وأشار الوزير إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.

وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية، من أجل تنويع الإيرادات، وتقليل التأثير بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.

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